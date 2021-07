Begin gemaakt met opruimen puin afgebrand pand BOG

Het Crisisteam Infrastructuur en Calamiteiten (CTI&C) van Openbare Werken (OW) in Suriname is donderdag in samenwerking met het directoraat Openbaar groen en Afvalbeheer (OGA) gestart met het verwijderen van het puin van het afgebrande pand van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) aan de Rode Kruislaan. Inmiddels is er al meer dan 20 ton afval verwijderd.

CTI&C-OW is vertegenwoordigd in het onlangs door de minister van Volksgezondheid, geïnstalleerde crisisteam van het BOG. Dit team is belast met het opruimen van het afgebrande pand, het beoordelen en in kaart brengen van de status van de overgebleven gebouwen.

Daarnaast ook het in kaart brengen van de terreinen, de huidige infrastructuur en inrichting van deze terreinen, het uitbrengen van advies over het vervolgtraject, onder andere renoveren, nieuwbouw opzetten, inrichten, aanpassen en infrastructuur.

Onder supervisie van Rodney Bouterse, voorzitter CTI&C-OW, is het werk aangevangen.