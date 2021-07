Definitief geen amnestie voor Decembermoorden

Het door de NDP regering onder leiding van toenmalig president Bouterse ingestelde Constitutioneel Hof, heeft donderdag geoordeeld dat de gewijzigde Amnestiewet van 5 april 2012 in strijd is met de Grondwet van Suriname en de mensenrechten verdragen die door Suriname zijn geratificeerd.

Het hof heeft daarom bepaald dat de zogeheten Decembermoorden uit 1982 definitief niet in aanmerking komen voor amnestie. Verdachten van de moorden op vooraanstaande critici van het toenmalige militaire regime kunnen dus niet vrijuit gaan.

Het Hof spreekt van een zelf-amnestiewet die totaal geen algemeen belang behartigd, maar straffeloosheid bevordert. Er is sprake van een wet die het recht op een eerlijk rechtsproces, in de weg staat; zowel van nabestaanden, slachtoffers als verdachten zelf, aldus het Hof.

De uitspraak van de Constitutioneel Hof is een bekrachtiging van het eerdere oordeel van de Krijgsraad. “Het is daarnaast ook een steun in de rug van de nabestaanden van de slachtoffers van de moorden. Zij vechten inmiddels al bijna veertig jaar voor gerechtigheid”, zegt NOS correspondent Nina Jurna.