Man die overleden zwager in wurggreep hield aangehouden

De politie in Suriname heeft de 29-jarige S.B. in verzekering gesteld, nadat hij zijn zwager Abdoel M. in een wurggreep had gehouden en deze kwam te overlijden. Het slachtoffer werd afgelopen zondag levenloos bij een poli aan de Esperanceweg gebracht.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat Abdoel, die onder psychologische begeleiding stond, ruzie met zijn zus zou hebben gekregen waarbij zij enkele slagen moest incasseren. Zwager S.B. kwam zich met de zaak bemoeien waarbij hij Abdoel in een wurggreep nam. Abdoel raakte in ademnood en verloor het bewustzijn.

In allerijl werd het slachtoffer naar de poli afgevoerd. Bij de poli constateerde de arts dat het slachtoffer vermoedelijk door wurging om het leven werd gebracht. Omdat het zou gaan om een misdrijf werd de zaak ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie, die S.B. gaande het onderzoek in verzekering stelde.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.