VIDEO: Ook felle brand bij BOG gebouw

Bij een gebouw van het Bureau Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG) aan de Rode Kruislaan is vannacht ook brand uitgebroken. Het gaat om een gebouw van het Departement Volksgezondheid tegenover BOG Rodekruislaan.

Een paar uur eerder brak er brand uit bij Fernandes Bottling Company NV aan de Indira Gandhiweg. De brandweer is dus op twee plaatsen tegelijk in Paramaribo bezig met het blussen van felle branden.

Of er een verband is tussen de twee branden is niet bekend. Het gebouw van het Departement Volksgezondheid staat volledig in brand.

Bekijk een live video van Waterkant.Net vanaf het BOG terrein: