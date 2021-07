5 coronadoden en 55 nieuwe besmettingen woensdag 21 juli

In Suriname zijn woensdag 21 juli weer 5 coronadoden genoteerd. Ook is er sprake van 55 nieuwe besmettingen na 263 keer testen. Dat is procentueel gezien evenveel als dinsdag en wel 23,3%.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in het ziekenhuis is gedaald van 114 (dinsdag) naar 91 op woensdag.

Woensdag werd ook bekend dat de Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, als speciaal gezant opnieuw wordt uitgezonden naar Suriname om ter plaatse te adviseren over de acute coronazorg. Dit in nauwe samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid.

De cijfers van woensdag: