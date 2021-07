36-jarige Venezolaan verdronken bij poging wederhelft in water te redden

Een 36-jarige Venezolaan is afgelopen zondag in Suriname verdronken, toen hij probeerde z’n wederhelft uit het water te redden. De man verdween zelf in de diepte nadat hij het water in sprong om de vrouw te redden. Dit gebeurde op zondag 18 juli, omstreeks 18:15 uur in het irrigatiekanaal, nabij de T-kruising gevormd door de Ir. M.N. Attaoellahweg en de Sabanadam.

De politie van Paradise (Nickerie) kreeg de melding binnen. Toen zij ter plekke arriveerde voor onderzoek, trof zij daar twee Spaanssprekende dames aan, t.w. F.E. (40) met de Venezolaanse nationaliteit, zijnde de wederhelft van het latere slachtoffer J.W. (36), en M.S. (33) bezitster van de Dominicaanse nationaliteit.

Tegenover de politie verklaarden zij eerder op die zondagmiddag naar een zwembad in Nickerie te zijn geweest met de Venezolaan J.W. Onderweg naar hun woning stopten zij bij voormeld irrigatiekanaal, alwaar F.E. en J.W. in het kanaal wilden zwemmen. F.E. zat op de duiker met haar voeten in het water en zakte op gegeven moment in het water.

Door de kracht van de stroming werd zij ongeveer 10 meters verwijderd van de duiker gedreven door het water en begon zij om hulp te roepen. J.W. reageerde gelijk daarop en sprong in het kanaal, maar kon zijn wederhelft F.E. geen hulp bieden. Hij was ongeveer in het midden van het kanaal terechtgekomen en zakte in een fits in de diepte.

Het gelukte F.E. op eigen kracht het gras langs het kanaal vast te houden en uit het water te komen. De politie van Paradise startte gelijk een onderzoek, met ondersteuning van de Maritieme Politie Regio-West, de brandweer, het Nationaal Leger en enkele familieleden.

Het ontzielde lichaam van J.W. is op dinsdag 20 juli 2021, omstreeks 06:10 uur in het kanaal gesignaleerd en geborgen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk van J.W. afgestaan aan de familie.