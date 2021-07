Taxichauffeur mishandeld, beroofd, ontvoerd en aangereden door klant

Een klant heeft een taxichauffeur woensdag in Paramaribo mishandeld, beroofd, ontvoerd en aangereden. Hij sloeg hem eerst met een hamer, plaatste hem in de kofferbak en maakte geld en een telefoon buit.

De chauffeur in Suriname had een taxirit voor de klant gereden vanuit Kwatta naar Charlesburg. Niets vermoedend zou hij de klant afzetten die een rover bleek te zijn. Hij reed waar de klant hem zei om te rijden. Al rijdend sloeg de passagier het slachtoffer met een hamer aan de Nieuwe Charlesburgweg toen geen andere personen in de buurt te zien waren. Hij maakte de bezittingen van het slachtoffer buit en plaatste hem in de kofferbak.

De rover reed met de chauffeur in de kofferbak op diverse wegen, maar raakte betrokken bij een aanrijding aan de Tourtonnelaan. Op dat moment zag de ‘ontvoerde’ chauffeur kans uit de kofferbak te springen, maar werd aangereden door de crimineel die hem had gezien. Hij liep letsel op en moest met de ambulance worden vervoerd naar het ziekenhuis.

De crimineel wist zich met het geld en de telefoon uit de voeten te maken. Hij liet de wagen op de plaats achter. De politie werd gealarmeerd over het voorval en ging naar de plaats voor onderzoek.