Alleen tas met geld Walter Bouterse gestolen bij inbraak Kapitale Delicten

De in bewaring genomen 16 duizend euro en ongeveer SRD 40 duizend, die na het overleden van Walter Bouterse bij hem werden aangetroffen, zijn gestolen op de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname. Het geld was in een tas in een kast geplaatst.

In beslag genomen geld en goederen worden in een kast bewaard bij de afdeling Kapitale Delicten. In de kast was er meer geld, maar slechts de tas met het geld dat was aangetroffen bij Bouterse, is gestolen. Alle overige spullen en geld zijn ongemoeid gelaten in de kast.

Degenen die de diefstal hebben gepleegd, forceerden zeker twee deuren om bij de kast met het geld te komen. Waarom deze diefstal is gepleegd, is nog onbekend.

Toen de politie vanmorgen aan het werk kwam, ontdekte zij de diefstal. In deze zaak is ook de afdeling Personele Zaken ingeschakeld. Wie de diefstal heeft gepleegd, is nog onbekend.

De zaak van Walter Bouterse wordt door de afdeling Cold Case onderzocht.