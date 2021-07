Spullen meegenomen na inbraak bij politiebureau Nieuwe Haven

Bij politiebureau Nieuwe Haven in Suriname is onlangs een inbraak gepleegd. Volgens de Surinaamse politie werd er ingebroken bij de administratie. In belang van het verdere onderzoek kon zij geen verdere details prijsgeven.

Onbekenden hebben zich toegang tot een brandkast verschaft. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er daarbij spullen zijn meegenomen.

Het is nog onduidelijk hoe zij de brandkast hebben opengedaan. De afdeling afdeling Onderzoek Politiezaken (OPZ) is belast met het verdere onderzoek.

UPDATE – De in bewaring genomen 16 duizend euro en ongeveer SRD 40 duizend, die na het overleden van Walter Bouterse bij hem werden aangetroffen, zijn gestolen op de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname. Het geld was in een tas in een kast geplaatst.