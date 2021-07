‘Het komt goed met SLM als iedereen meewerkt aan doorstartplan’

President Santokhi is ervan overtuigd dat het weer goed komt met de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Daarvoor zal een ieder moeten meewerken aan het doorstartplan dat de leiding van het bedrijf gepresenteerd heeft om de maatschappij in Suriname weer gezond te krijgen.

Het staatshoofd zei dit op donderdag 15 juli 2021 – aan de vooravond van een jaar kabinet-Santokhi/Brunswijk – in een televisieprogramma dat de SLM met een schuld van 100 miljoen US-dollar in een crisis verkeert en dat deze crisis dan ook met crisismaatregelen wordt aangepakt.

De regering kon lokaal geen geschikte persoon vinden voor de grondige reorganisatie en doorstart van de vliegmaatschappij. Zij vond in de Nederlander Paul de Haan iemand die in de branche zat. Hij is voor een korte periode aangetrokken.

“Zijn contract zal jaarlijks geëvalueerd worden en mocht na een jaar blijken dat hij niet performt dan mogen we hem bedanken. Als hij zijn werk goed doet dan moeten we kijken wat hij voor ons achterlaat als een nieuwe SLM.” Volgens het staatshoofd waren er geluiden om de SLM op te doeken en faillissement aan te vragen.

Hij heeft daaraan niet meegewerkt, maar meent dat wij als land wel in staat moeten zijn verregaande maatregelen te treffen die offers vragen zodat het bedrijf weer gezond wordt. De Johan Adolf Pengel airport zal een hub moeten worden en SLM zal samenwerkingen met grote maatschappijen moeten aangaan. Er is daarvoor een integraal plan ontwikkeld.

Voor de uitvoering van het doorstartplan voert de regering gesprekken met directie en vakbond. Partijen wisselen van gedachten hoe het bedrijf te doen afslanken, mensen bereid te krijgen offers te brengen, het bedrijf te rationaliseren. Ook zal er herschikking van de schuld moeten plaatsvinden. Verder zullen bedrijfsactiviteiten c.q. –diensten en gebouwen lokaal en in het buitenland afgestoten moeten worden.

Ook zal personeel eruit moeten gaan op basis van vrijwilligheid. President Santokhi zegt dat de regering een maatschappij heeft overgenomen die een Boeing-toestel had aangeschaft waarvan geadviseerd was dit niet te doen. Aan de aanschaf die met staatsgarantie geschiedde zijn hoge kosten verbonden en een ingewikkeld contract.

“De regering wil alles dat op dit moment bijdraagt aan de hoge kosten, weg. Juristen moeten voor een goede afwikkeling daar goed naar kijken. Het bedrijf moet zich bezighouden met haar kerntaken en zaken die te maken hebben met andere bedrijfsactiviteiten afstoten.”

Het staatshoofd ziet de SLM graag weer de regionale markt veroveren. Daartoe worden gesprekken gevoerd met andere maatschappijen zoals de KLM en Caribbean Airlines. Echter moet de maatschappij blijven vliegen, waardoor de directie op zoek moet naar vliegtuigen om deze activiteiten te kunnen continueren.