Bouterse neem rust op advies van arts

Ex-president Desi Bouterse, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Suriname, zal op advies van de arts een korte periode van rust in acht nemen. Dat heeft hij in een intern bericht zondag aan zijn partijleden laten weten.

Ondervoorzitter Ramon Abrahams is in deze rustperiode van Bouterse belast met de dagelijkse leiding van het hoofdbestuur. Ondervoorzitter Ashwin Adhin zal belast zijn met de leiding over het Change management team.

In het bericht zegt Bouterse dat hij niet in staat isreeds geplande activiteiten van de partij bij te wonen en af te werken en dat hij na zijn rustperiode de werkzaamheden normaal zal oppakken: