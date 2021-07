Handgranaat op erf van buurvrouw overste Danielle Veira

Zondagmiddag werd een handgranaat op een woonadres aan de Poesoegroenoestraat in Suriname aangetroffen. Het bleek te gaan om het erf van een buurvrouw van overste Danielle Veira.

Omstreeks 13.30 uur is hiervan melding gemaakt bij de politie. De politie ging op onderzoek uit waarna de Surinaamse Bomsquad in stelling werd gebracht. Deze wist de handgranaat onschadelijk te maken waarna deze in beslag werd genomen.

Het is onbekend hoe het projectiel op het terrein is beland; het is niet duidelijk of het projectiel is geworpen of geplaatst. Het was wel te zien aan de achterzijde van het huis. De bewoonster van het pand kon niets zeggen over de vondst van de handgranaat.

De politie van uitvlugt heeft de zaak overgedragen aan kapitale delicten die het onderzoek verder zal verrichten.