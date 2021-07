Één persoon gewond bij brand op vissersboot

Bij de brand vanmiddag op deze houten vissersboot in de Suriname rivier, is één persoon gewond geraakt. Het vuur zou rond 13.45 zijn begonnen bij de steiger van Vabi aan de Vangbalstraat.

Rond dat tijdstip kwam de melding bij de Surinaamse brandweer en politie binnen betreffende de brand. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat een man brandwonden aan zijn beide armen en benen had opgelopen. Hij is per ambulance naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

Het brandende vaartig bevond zich inmiddels midden op de rivier. De Maritieme Politie werd ingeschakeld, die het vaartuig sleepte naar de steiger te Paramaribo. Aan de kade werden blussingswerkzaamheden verricht door de brandweer.

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Eerder verklaarde enkele vissers dat ze aan het koken waren toen er ineens sprake zou zijn van een ontploffing. Er zou een flinke hoeveelheid brandstof in een vat aanwezig zijn op de boot.