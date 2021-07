Boot in brand op Surinamerivier

Op de Suriname rivier is vanmiddag brand op een boot uitgebroken. Op de foto, die gemaakt is ter hoogte van De Molen, is de rookontwikkeling te zien.

Vernomen wordt dat de boot bij een steiger was aangemeerd en enkele mannen bezig waren te koken. Plotseling vond er een ontploffing plaats.

De boot werd door de mannen verder het water ingeduwd, om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere boten.