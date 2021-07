Verdachte springt in kanaal na beschieting door politie

In Suriname is een man vanochtend in een kanaal aan de Pommerakstraat gesprongen toen de politie gericht op hem schoot na een achtervolging. Hij had twee brushcutters bij zich waarbij het vermoeden bestaat dat die gestolen zijn.

De politie heeft een waarschuwingsschot gelost en daarna gericht geschoten. De man rende toch verder. Vermoedelijk is hij aan een van zijn benen geraakt. Hij is nog voortvluchtig.

De verdachte liep in de omgeving van de Lemmetje- en Kasoedjiestraat met de twee brushcutters en zag een politievoertuig. Hij liet de brushcutters vallen en sloeg op de vlucht.

Een politieman loste eerst een waarschuwingsschot om daarna gericht te schieten. Hoewel de politie een onderzoek in de omgeving instelde, trof zij de man niet meer aan.

De brushcutters zijn in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.