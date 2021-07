Minister Pokie weer thuis en herstellende na ziekenhuisopname

De Surinaamse minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Diana Pokie, is na een opname op de afdeling Coronary Care Unit (hartbewaking) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo weer thuis en herstellende. De bewindsvrouw was op 30 juni jongstleden met spoed opgenomen na klachten van pijn op de borst.

Daarna lag ze ter verpleging in het Thorax Centrum Paramaribo. De minister is op 5 juli 2021 naar aanleiding van een inspanningstest ontslagen uit het ziekenhuis. Het gaat de goede kant op met de minister, die nog steeds onder behandeling is van de cardioloog meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De bewindsvrouw dankt de Almachtige dat ze weer thuis mag zijn bij haar gezin. Ze is het medisch en verplegend team van de instelling zeer erkentelijk voor de topzorg die zij heeft genoten. De minister brengt daarnaast dank uit aan een ieder die oprechte attentie heeft getoond gedurende deze periode.