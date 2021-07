Omstanders houden vluchtende jeugdige iPhone dief aan

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag de 18-jarge Demani S. (18) in verzekering gesteld. Hij probeerde die avond een iPhone van een verkoper te stelen door ermee weg te rennen, maar werd door omstanders aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Het politioneel onderzoek wees uit dat Demani, die nog schoolgaand is, onder een fake account via social media een afspraak maakte met een verkoper van een iPhone. Zoals afgesproken ontmoette de verkoper de verdachte, die zich voordeed als Chivaro R., aan de Fred Muraystraat.

Tijdens de onderhandeling hield Demani de verkoper voor dat hij vanwege de slechte internetverbinding dichtbij de woning zou gaan staan om het toestel uit te testen. Bij die gelegenheid nam hij plotseling de benen en rende verschillende percelen op. De benadeelde schreeuwde om hulp en waarbij het omstanders lukte om Demani in de omgeving van de Rodastraat aan te houden.

Bij navraag bleek dat Chivaro niet woonachtig is aan de Fred Muraystraat en niet bekend is bij de bewoners. De verdachte werd overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte Demani door de politie in verzekering gesteld.

De iPhone die op de verdachte terug was gevonden, is inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaar meldt de politie.