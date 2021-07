Pilot om bezoekers gebedshuizen na sneltest toe te laten

Deze maand komt er in Suriname een pilot, waarbij bezoekers van gebedshuizen na het onderwerpen aan een COVID-19 sneltest, toegelaten kunnen worden. Dat heeft de Surinaamse overheid vanmorgen bekend gemaakt.

President Santokhi heeft de opdracht gegeven zaken in die richting te bewegen, dat de pilot op of vóór 11 juli 2021 van start kan gaan. Voor deze pilot zal de mogelijkheid worden bekeken om trainingen te faciliteren voor leden van Surinaamse religieuze organisaties, die een medische achtergrond hebben.

Deze getrainde leden zouden dan de sneltesten uit kunnen voeren. Deze dienen dan te worden afgenomen bij bezoekers van de gebedshuizen.

“Aangezien er een duidelijke stijging te merken is onder het aantal personen die a-symptomatisch drager zijn van het virus is dit ten zeerste aanbevolen. De nieuwe varianten grijpen namelijk sneller om zich heen. Terwijl er rekening wordt gehouden met de belangen van diverse stakeholders is de regering medeverantwoordelijk voor het waarborgen van de algemene gezondheidszorg”, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De gesprekken worden voortgezet om binnen onafzienbare tijd te geraken tot pasklare oplossingen.