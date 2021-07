Jongen (17) sluipt kamer 12-jarige binnen tijdens lockdown en pleegt ontucht

In Suriname is een 17-jarige jongen afgelopen dinsdag halfnaakt in het bed van een 12-jarig meisje aangetroffen. Bewoners van het huis hielden hem in de vroege ochtend aan, nadat een familielid ontdekte dat hij naast het meisje in bed lag te slapen.

De jongeman R.N. werd overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven. Onderzoek wees uit dat de verdachte zich ondanks de lockdownuren in de late avond via een raam toegang had verschaft tot de slaapkamer van zijn 12-jarige vriendin.

De verdachte hield de wetsdienaren voor drie keren ontuchtige handelingen te hebben gepleegd met het meisje. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.N. door de wetsdienaren in verzekering gesteld.

Vanwege zijn jeugdige leeftijd is hij ingesloten in het Jeugddoorgangshuis Opa Doeli. Het onderzoek wordt voortgezet door de politie van afdeling Jeugdzaken meldt de politie vandaag.