Vrouw filmt dat ze zak om baby’s hoofd doet en stuurt beelden naar ex

Een 26-jarige vrouw in Paramaribo is aangehouden, omdat zij geprobeerd heeft om haar baby van zeven maanden te doden. Ze deed een zak om het hoofdje van de zuigeling en maakte deze dicht waardoor het kind in ademnood verkeerde. Hiervan maakte ze een filmpje.

Zij heeft de beelden vervolgens gestuurd naar haar ex-man, met wie zij vier kinderen waaronder de baby heeft. De man is met het filmpje naar de politie gestapt die meteen een onderzoek begon. De vrouw is maandag in verzekering gesteld.

De verklaring van de moeder is dat zij het kind niet wilde doodmaken. Zij wilde dat haar ex-man bij haar moest komen na het bekijken van de beelden. De vrouw woont samen met haar vier kinderen.

De man vindt dat zijn ex-vrouw opzettelijk heeft gehandeld en de baby dood wilde maken.