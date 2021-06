Jongeman maakt einde aan leven te Zorg & Hoop

Bij een woning aan de Sapotillestraat in Suriname hebben zich vanavond tientallen mensen verzameld, nadat bekend werd dat een jongeman daar een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om Wensje Caffe die geen onbekende in de buurt en de gemeenschap was. Hij was actief in de goudhandel en een broer van een bekende Surinaamse rapper.

Over het motief van zijn daad is niets bekend.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)