Voorbereidingen bouw brug Corantijnrivier vorderen

De haalbaarheidsstudies en het ontwerp van de brug over de Corantijnrivier werd in november 2020 gepresenteerd aan geïnteresseerde bureaus die vervolgens zijn uitgenodigd zich aan te melden om een “Expression of Interest” in te dienen. In totaal hebben 38 ingenieursbureaus of combinaties belangstelling getoond. Het gaat bij deze om meer dan 70 ondernemingen uit de hele wereld die zich hebben aangemeld. Suriname wordt vertegenwoordigd door 9 bureaus.

De bureaus die zich reeds hebben aangemeld komen uit verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, China, Spanje, Brazilië, Frankrijk, Canada, Japan, Duitsland, Italie, Trinidad & Tobago, Korea, Guyana, Nederland en nog vele andere landen. Na een eigen voorselectie door zowel Public Works Guyana als Openbare Werken Suriname, hebben beide landen op donderdag 24 juni in een gezamenlijke zoommeeting een eindselectie gemaakt van totaal 8 bureaus die een uitnodiging zullen krijgen om een prijsaanbieding te doen.

De volgende bureaus zijn geselecteerd:

China Road and Bridge Corporation (China)

EGIS (Frankrijk)

Exp Services Inc., Pedelta, Arcadis, CEMCO (Canada, Spanje, Nederland, Guyana)

FIGG / Sunecon / SRKN’gineering & Associates/E&A Consultans / P-ALL Consultants/ Environmental Management Consultant (Verenigde Staten van Amerika)

Politecnica and Rina JV / ILACO / SRKN’gineering & Associates (Italie, Suriname, Guyana)

SYSTRA International Bridge Technologies Inc. / AP&G Consultancy Suriname N.V. / Delta Marine Consultants / Deltares (Dubai, Suriname, Nederland)

TYPSA/ Leonard, Andra und Partner GmbH/ FIRM (Spanje, Duitsland, Suriname)

WSP Caribbean Ltd. (Trinidad)

De aanbiedingen worden uiterlijk 16 september 2021 verwacht, daarna worden deze beoordeeld door een gezamenlijke evaluatiecommissie. Vervolgens wordt overgegaan tot het contracteren van het bureau of samenwerkende bureaus met de beste aanbieding. Het gekozen bedrijf heeft daarna circa een jaar voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie. Dit megaproject wordt in opdracht van de Surinaamse regering via het ministerie van Openbare Werken (OW) uitgevoerd.