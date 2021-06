‘Geen mogelijkheid om merk van vaccin te kiezen bij vaccinatie’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft vrijdag tijdens de Begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee aangegeven dat het niet mogelijk zal zijn voor het publiek om een merk-keuze te maken voor het Covid-19 vaccin. “Als er andere merken vaccins in ons land aankomen, zal op basis van de beschikbaarheid, geografische spreiding, onderliggende aandoening en afloopdatum bepaald worden wie in aanmerking komt voor het vaccin”, zegt de minister.

Vanuit de Surinaamse overheid zullen de mensen niet verplicht worden om te vaccineren. Het ministerie werkt liever aan motivatie en overtuiging.

De bewindsman gaf verder aan dat Covid-19 velen in Suriname treft. “Personen in thuisisolatie worden momenteel centraal gemonitord door een groep van 23 artsen bij het BOG. Elke verslechtering wordt goed gemonitord middels het meten van de vitale functies. Sommigen die thuisblijven zonder te swabben en geen arts bezoeken, worden niet gemonitord en blijven onder de radar. Enkele personen overlijden dan ook thuis. Dit zijn suspect cases waarbij een postmortum swab wordt afgenomen”. De minister roept daarom eenieder op bij klachten passend bij Covid-19, zich gelijk te laten swabben.

Minister Ramadhin deelde het parlement ook mee dat de gemiddelde wachttijd voor een PCR swab-uitslag ruim is teruggebracht naar tussen de 24 en 36 uur. Bij duidelijke symptomen wordt er tevens ook een antigeen-sneltest ingezet waarna monitoring of behandeling gelijk kan starten.

De minister stelt de samenleving ook gerust over het onterecht typeren van mensen als een Covid-19 dode. “Ik kan garanderen dat de doodsoorzaak niet zomaar wordt vastgesteld. De doodsoorzaak wordt zorgvuldig vastgesteld en men kan altijd terecht bij het Ministerie van Volksgezondheid, waarna onze geneeskundige inspectie een gericht onderzoek zal doen”, aldus minister Amar Ramadhin.