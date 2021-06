Scholen mogen inschrijf-en collegegelden niet verhogen

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) in Suriname heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) meerdere malen herhaalt dat de scholen die vallen onder het ministerie hun inschrijf- en collegegelden niet mogen verhogen.

De Surinaamse bewindsvrouw had deze mededeling reeds kenbaar gemaakt in de 1e ronde van de begrotingsbehandeling, maar herhaalde deze een paar keer tijdens de beantwoording van vragen in de tweede ronde in het parlement.

De onderwijsminister richtte zich vooral tot de particuliere scholen die gesubsidieerd worden door OWC. “Die mogen hun college en inschrijfgelden niet verhogen. Van de overige kleine particuliere scholen die niet zijn aangesloten bij het ministerie heb ik geen zicht op en daar heb ik geen zeggenschap over. De overheid, onze scholen en de universiteit, die mogen ook niet verhogen, geen collegegeld en ook geen inschrijfgeld”, zei de bewindsvrouw tijdens haar betoog. Ze kreeg onder meer vragen over de financiering van studenten, de studietoelagen en over de achterstanden vanwege de Covid-situatie die ingehaald moeten worden.

Assembleeleden hebben vragen gesteld over de automatisering van de diensten in Paramaribo, de projectunits en projecten die uitgevoerd worden op OWC. Ook vragen over professionaliseren van de leerkrachten, het speciaal onderwijs in het binnenland, transport, het landbouwonderwijs, het beroepsonderwijs en carrièremogelijkheden werden gesteld. Over de financiering van studenten zei de bewindsvrouw dat het studiefonds momenteel weer beschikbaar gesteld zal worden, maar alleen voor studenten van het hoger onderwijs. Studenten op middelbaar niveau gaan studietoelage moeten aanvragen bij het Bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten (BOS).

De achterstanden vanwege Covid, zal geëvalueerd worden. De lespakketten, het afstandsonderwijs en de verschillen in achterstanden worden allemaal meegenomen in de evaluatie. Voor nu worden alleen de examenkandidaten in de gelegenheid gesteld om naar school te gaan. De scholen mogen ingaande maandag hun deuren openen voor de examen studenten, zodat ze voorbereid kunnen worden op de examens