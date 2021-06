Kickboxer Donavan Wisse brengt bezoek aan ROS-minister Emanuël

Kickboxer Donavan Wisse heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname. Bij dit bezoek heeft de minister de 24-jarige sporter een hart onder de riem gestoken ten aanzien van zijn komende wedstrijden. Wisse is de hoogst gerangschikte Surinaamse sporter op de wereldranglijst en is nummer 1 op de Glory middengewicht world ranking.

De 24-jarige kickboxer zou op 14 juli 2021 vertrekken naar Nederland in verband met zijn titelstrijd tegen de Tunesiër Yousri Belgaroui. Echter heeft de organisatie het evenement vanwege organisatorische redenen verschoven naar 4 september 2021 in Nederland. Ondanks deze kleine verschuiving is Wisse er helemaal klaar voor. Hij heeft in 2019 al eens tegen Belgaroui gevochten en van hem gewonnen. Dit gevecht is een rematch en staat de wereldtitel op het spel.

Wisse is een zelfverzekerde vechter die als doel heeft wereldkampioen te worden in zijn gewichtsklasse. Na het verdedigen van de titel wil hij de overstap maken naar Mixed Martial Arts (MMA) met de Ultimate Fighting Championship (UFC) als eindbestemming. Verwacht mag worden dat de kickboxer dit jaar op 4 september Glory Wereldkampioen wordt in het Middengewicht. De minister wenste Wisse heel veel succes toe. Suriname heeft grote verwachtingen van deze jonge sporter, aldus de sportminister.

De kick boxer werd vergezeld door zijn zaakwaarnemer Earnie Eenig en Humphrey Dundas. Tevens was aanwezig beleidsadviseur Ettiré Patra van ROS. De minister ontving de groep op woensdag 21 juni 2021 op het hoofdkantoor.