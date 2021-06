Op 23 juni jongstleden is er bij de afdeling Recherche van de Militaire Politie in Suriname, aangifte gedaan van diefstal en/of verduistering van wapens en munitie, die in beheer waren bij de beveiliging van de Surinaamse ex-president Desi Bouterse.

Deze wapens en munitie waren opgeslagen in een wapenkamer op zijn residentie. Het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt voorgezet.