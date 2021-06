Dieven rijden middernacht nieuwe auto’s weg van autozaak

Twee nieuwe Toyota Vitzen die nog niet eens voorzien waren van een kentekenplaat, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit het parkeerterrein van een autohandelszaak in Paramaribo spoorloos verdwenen.

Er is een wachter bij de zaak die de wacht houdt, maar hij heeft niets gemerkt van de diefstal. Dieven zijn op de plaats gegaan en hebben op een of andere manier de wagens kunnen wegrijden.

De autohandelszaak kwam vandaag tot de ontdekking dat twee voertuigen niet te vinden zijn. De plaats is voorzien van camerabeelden die nog bekeken zouden worden. Donderdag waren de wagens nog op het parkeerterrein.

Vandaag is aangifte van de diefstal van beide wagens gedaan. Het onderzoek is gaande hoe de diefstal heeft plaatsgevonden ondanks het feit dat er bewaking op de plaats is. Er zijn nog geen verdachten in beeld.