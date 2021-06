Alerte buurman betrapt dieseldief midden in de nacht op heterdaad

De man die afgelopen woensdagnacht werd aangehouden, nadat hij onder een truck werd aangetroffen is de 53-jarige Widperkash G. Hij is in de ochtend van woensdag 23 juni door een alerte buurman en de benadeelde aan de Mangreweg in het ressort Livorno aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Volgens verklaring van de aangever stelde zijn buurman hem omstreeks 02.00 uur van die ochtend in kennis dat een manspersoon diesel uit zijn Daf truck wegnam. Samen met de buurman nam hij een kijkje en troffen zij de verdachte onder de truck aan. Een jerrycan inhoudende een hoeveelheid diesel, een knijptang en een metaalzaag werden in zijn directe omgeving gevonden.

De bedradingen van de truck had Widperkash ook al met de metaalzaag doorgesneden en klaargezet om mee te nemen. De twee mannen hielden de verdachte op het nachtelijk tijdstip aan, maar Widperkash zag kans weg te komen. Na een zoekactie hielden zij hem omstreeks 08.00 uur s’morgens weer aan en schakelden de politie in.

De verdachte die eveneens in de Mangreweg woonachtig is, werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Hij verklaarde dat hij onder de truck uitrustte, aangezien hij tot in de late avond van dinsdag 22 juni stenen had gesjouwd voor een andere buurman.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Widperkash achter slot en grendel geplaatst.