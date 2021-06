Twee films ter ere van herdenking Keti Koti

Pepr presenteert een speciaal filmprogramma met twee films, ter ere van Keti Koti. Het gaat om ‘Daughters of the Dust’ en ‘Faja Lobbi’. Ze zijn vanaf 1 juli in de filmtheaters en exclusief online te zien bij Pepr.

Peggy Gemerts, initiatiefnemer Pepr: “De betekenis van de Surinaamse uitdrukking Keti Koti is ‘verbroken kettingen’ en deze selectie van films laat zien wat zelfbeschikking betekende voor voormalig tot slaaf gemaakten.”

Daughters of the Dust (1991) van Julie Dash is een ode aan de familiegeneraties van tot slaaf gemaakten die hun tradities en gewoonten aan het begin van de 20e eeuw wilden voortzetten en tegelijkertijd vooruit keken naar een nieuwe toekomst.

In de documentaire Faja Lobbi (Faja Lobi) (1960) portretteert Herman van der Horst het Suriname en haar vrije mensen van voor de onafhankelijkheid van 1975. Zoals velen zich het prachtige land nu nog kunnen herinneren of terug zouden willen zien.

Beide films tonen de veerkracht en trots die voormalig tot slaaf gemaakten bezitten en de rijkheid die hun culturen kenmerkt.