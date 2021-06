Stelende man verklaart dat hij onder truck aan het uitrusten was

Een 54-jarige man, die in de nacht van dinsdag op woensdag op heterdaad werd betrapt tijdens het plegen van een diefstal in Paramaribo, verzon een smoes. Volgens hem lag hij onder een truck uit te rusten, omdat hij zich moe voelde.

Een buurtbewoner heeft gezien dat de man bezig was bedradingen van de truck weg te nemen. Ook stal de verdachte diesel uit de benzinetank. De verdachte woont in de buurt. Hij ging op een leegstaand perceel waar de truck van een ander stond geparkeerd. Hij stal de spullen maar een andere buurtbewoner had hem opgemerkt. Die schakelde de benadeelde in die op de plaats kwam.

De buurtbewoner en de benadeelde hielden de verdachte aan en droegen hem over aan de politie. De verdachte ontkent echter dat hij de diefstal aan het plegen was. Volgens hem had hij stenen voor iemand gesjouwd. Hij was toen moe geworden en lag onder de truck uit te rusten hoewel hij niet ver van daar woont.

De man is een oud-bekende van de politie in Suriname. Hij is in verzekering gesteld.