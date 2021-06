Buitenlandse zeilboot beschadigd na brand

Een buitenlandse zeilboot, die aangemeerd was op de Suriname rivier, is vanmiddag flink beschadigd na brand op de boot. Op deze zojuist gemaakte foto hierboven, is te zien dat de binnenkant van de zeilboot door de vlammen is beschadigd.

De brand brak rond 12.00u uit. De maritieme politie en de Surinaamse brandweer werden ingeschakeld. Uiteindelijk werd de brand geblust met gebruikmaking van brandblussers, die ook op de foto te zien zijn.

Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. De politie van het bureau Domburg is belast met het onderzoek.

Een foto van de boot in kwestie: