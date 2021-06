Een jongeman is vanmiddag tijdens het zwemmen in de Surinamerivier verdwenen in de diepte. Het voorval vond plaats bij de Waterkant van Domburg .

Naar verluidt waren drie jongemannen aan het zwemmen in de rivier. Op een bepaald moment verdween een in de diepte. Er werd geprobeerd hem te redden maar zonder succes.

Bij de politie is melding gemaakt dat een jongeman in de diepte is verdwenen. Zij is ter plaatse gedirigeerd en bezig met het onderzoek.