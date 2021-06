Aan de Waterkant in Suriname ter hoogte van de Marinetrap is zojuist een lichaam aangespoeld. Het is niet bekend om wie het gaat. D-TV Express was live en heeft hier beelden.

Eerder op de dag verdween een jongeman in de diepte van de Surinamerivier bij Domburg. Het is niet duidelijk of het om hem gaat. De Surinaamse politie ging rond 15.00u ter plaatse. Ook de Maritieme Politie werd erbij gehaald.

Op het moment van schrijven is men bezig met het bergen van het lichaam.