Hier moet je aan denken bij het kopen van nieuwe verlichting voor je huis

Voor het creëren van een mooie, goed verlichte en functionele ruimte is verlichting van het grootste belang. Het hebben van de juiste verlichting is daarnaast erg belangrijk om de productiviteit en het comfort te bevorderen en om een ​​kamer helder verlicht te houden natuurlijk. Verlichting is ook belangrijk bij het bepalen van de algehele esthetiek van een kamer, of het nu je woonkamer of je eetkamer is. Hiervoor moet je wel kiezen voor de juiste verlichting in deze webshop, wat mogelijk is met behulp van deze tips.

Soorten

Een gloeilamp geeft warm licht, is typisch voor interieurs en is super energiezuinig. Het is het beste voor vloerlampen, tafellampen en kroonluchters. Een halogeenlamp gaat langer mee dan een gloeilamp, maar verbruikt veel energie. Het geeft ook warm licht. Een fluorescentielamp is energiezuinig, maar is niet zo goed in het weergeven van kleuren in vergelijking met gloeilampen en halogeenlampen. Het duurt meestal even voordat het oplicht en helder wordt en wordt meestal gebruikt voor sfeerverlichting. LED verlichting is duur, maar gaat langer mee in vergelijking met de bovengenoemde typen. Ze zijn energiezuinig en geven een goede kleurweergave in vergelijking met andere soorten lampen.

Grootte

Welk type lampen je ook kiest, het is belangrijk om te weten hoe groot de ruimte is waarin je ze wilt installeren. Ze moeten namelijk in verhouding staan ​​tot de ruimte waarin je ze wilt plaatsen. Vraag je dealer of ontwerper om een ​​afbeelding te maken om je te helpen de evenredigheid van de lichten met de ruimte te visualiseren. Bovendien moet de lamp wel de hele ruimte kunnen verlichten. Hiervoor zijn gekleurde lavalampen van Directlampen bijvoorbeeld niet echt geschikt. Zulke lampen werken beter bij het creëren van sfeerverlichting in je woning.

Positionering

Je moet ook rekening houden met hoe je een lamp in een bepaalde kamer zou plaatsen. Installeer armaturen en plaats ze zo dat de hele kamer verlicht wordt. Als je bijvoorbeeld barverlichting installeert dan moet je kijken naar verplaatsbare armaturen. Door hiervoor te kiezen kun je namelijk zelf bepalen hoe het licht op je bar valt. Ook is de positionering van belang in een grote ruimte aangezien de gehele kamer goed verlicht moet worden. Met één lichtbron kan dit nog wel eens lastig zijn, al kun je dit oplossen door goed uit te rekenen wat de optimale positionering is voor de lamp.

Dimmer

Overweeg om een ​​dimmer samen met je nieuwe lampen te installeren, zodat je het algehele gevoel en karakter van een kamer kunt bepalen. Het maakt niet uit hoe groot de kamer is, het is hoe dan ook een geweldige aanvulling op je verlichting. Een dimmer geeft je flexibiliteit doordat je de intensiteit van het licht kunt regelen op basis van het tijdstip van de dag. Door een dimmer toe te voegen, bespaar je ook nog eens energie. Het is daarnaast heel goedkoop om aan je verlichting toe te voegen en helpt je om de sfeer van een kamer op elk moment aan te passen.

Plafondhoogte

Heb je een hoog plafond in je woning? Dit vereist dan zeker een smallere lichtbundel en licht met een hoge intensiteit. Overweeg bovendien om op zoek te gaan naar een lichtkoepel met een bredere lichtstraal om elke centimeter van het gebied te dekken waardoor dus echt de hele ruimte goed verlicht wordt. Je kunt ook kijken naar inbouwplafondlampen om de uitstraling van het plafond te behouden zonder dat het opdringerig is. Hierbij kun je bijvoorbeeld gebruik maken van spotjes, die er zeker voor zorgen dat elke hoek van de kamer goed verlicht wordt.