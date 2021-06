First Lady doneert waardebonnen in Lelydorp

De First Lady van Suriname Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft deze week waardebonnen uitgedeeld in Lelydorp, aan de Verlengde Schotelweg. Het overhandigen van waardebonnen aan burgers is een van de vele sociale projecten die de presidentsvrouw uitvoert.

Afgelopen dinsdag is de Surinaamse First Lady huis aan huis geweest met haar team om de waardebonnen te overhandigen.

Dit project voert zij uit om de mensen tegemoet te komen tijdens deze COVID-19 pandemie, maar ook vanwege de aanhoudende regens die zorgen voor wateroverlast. Hierdoor lijden vele Surinamers enorme schade als gevolg van het overtollige water.

Volgens de districtssecretaris Chermine Burleson zijn de waardebonnen verstrekt aan landbouwers, veehouders en gezinnen die doen aan huisvlijt. “Door de aanhoudende regens en de moeilijk begaanbare wegen is het voor deze gezinnen moeilijk geweest het hoofd boven water te houden”, zegt de functionaris.

De bewoners zijn ingenomen met de geste van de First Lady. Zij stellen het zeer op prijs dat zij zelf aanwezig was om de waardebonnen te overhandigen en de bewoners moed in te spreken. Volgens enkele bewoners is het de afgelopen dagen heel moeilijk geweest tijdens de aanhoudende regens en de moeilijk begaanbare wegen. Zij hopen dat de wegen vaker onderhouden zullen worden.