Trimmende vrouw doodgereden door dronken automobilist

Bij een aanrijding maandagavond in Suriname is een trimmende vrouw ter plaatse om het leven gekomen, nadat ze werd aangereden door een auto. Het verkeersongeval vond rond 20.30u plaats aan de Sir Winston Churchillweg, niet ver van de Marinebasis. Het vermoeden bestaat dat de veroorzaker onder invloed verkeerde.

Volgens de eerste informatie reed de auto over bovengenoemde weg richting Domburg, waar op dat moment twee personen die aan het trimmen waren uit tegengestelde richting kwamen. Door tot nu toe onbekende oorzaak raakte de bestuurder de twee met de rechterkant van zijn voertuig.

Een slachtoffer kwam langs de kant van de weg terecht (foto) en vertoonde geen teken van leven. Het ander slachtoffer, vermoedelijk ook een vrouw, raakte gewond. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en heeft de bestuurder van de auto naar het politiebureau gebracht. Het vermoeden bestaat dat hij onder invloed verkeerde.

Diverse eenheden van de politie zijn nu ter plaatse bezig met het onderzoek. Over de toestand van de andere persoon is nog niets bekend. Later meer.