Broers kappen zwager na ruzie om oplader

Twee broers, Murven A. (19) en Delano S. (34), hebben hun zwager in Coronie gekapt, na een ruzie om een oplader. De politie van het district heeft beide mannen vrijdag na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Murven A. ging thuis bij zijn zus en zwager en wilde op een gegeven moment een oplader lenen. Toen hem die werd geweigerd, ging hij weg. Hij vertelde zijn broer Delano S. wat hem was overkomen waarna beide broers besloten om verhaal te gaan halen.

De mannen gingen gewapend met houwers, waarbij Murven A. zijn zwager heeft gekapt. Het slachtoffer is met de platte kant van de houwer ook slagen toegebracht. Hij liep een kapverwonding in zijn boven linkerarm op en moest medisch worden behandeld.

De Surinaamse politie heeft beide broers aangehouden. Er werden twee houwers in beslag genomen.