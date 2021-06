7 coronadoden en 116 nieuwe gevallen; ziekenhuizen vol

In Suriname zijn maandag 21 juni weer 7 personen geregistreerd als coronadoden. Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus, is hierdoor gestegen naar 467. Ook zijn er op dit moment 257 personen in ziekenhuizen en 36 op de intensive care.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering naar voren. Uit de cijfers blijkt verder dat er 116 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 313 keer testen. Een flinke daling want een dag eerder, op zondag waren er 277 nieuwe gevallen.

Inmiddels zijn er 175.694 vaccinaties in Suriname gegeven meldt de site laatjevaccineren.sr. 144.662 keer is een eerste dosis gegeven en 31.032 personen hebben al twee prikken gehad.

De cijfers van maandag 21 juni 2021: