Volksgezondheid brengt Nederlandse medische missie naar Nickerie en Boven-Suriname

Marc Sprenger, speciaal afgezant van de Nederlandse overheid en delegatieleider van de Nederlandse medische missie heeft samen met de ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Zwam en de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin een bezoek gebracht aan respectievelijk Nickerie op donderdag 10 juni 2021 en het Boven-Surinamegebied op 11 en 12 juni. Enkele leden van de medische missie alsook directieleden van het ministerie van Volksgezondheid waren aanwezig bij deze werkbezoeken.

In Nickerie werd na een kennismakingsronde bij de dc van Nickerie, Senrita Gobardhan een bezoek gebracht aan de RGD-poli van Pettenpolder, waar er volop werd gevaccineerd. Het team heeft gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om na te gaan hoe het proces van vaccineren loopt. In het Medisch Mungra Centrum (MMC) werd op diverse afdelingen nagegaan waar de knelpunten zijn in o.a. de covid-zorg.

Op vrijdag 11 juni vertrok de delegatie, samen met de Medische Zending, naar het Boven-Surinamegebied. Onderweg werd een bezoek gebracht aan de poli van Brownsweg, waarna de delegatie zich begaf richting Ladouani, alwaar een verkenningsbezoek werd gebracht.

Samen met de Medische Zending zijn een aantal knelpunten in de covid-zorg en de vaccinatiecampagne besproken. Nagegaan werd welke dringende behoeften aanwezig zijn om de zorg te continueren.

Intussen komt de steun uit Nederland goed op gang. Zo arriveerde op vrijdag 11 juni een medische missie met 15 gezondheidswerkers en medisch apparatuur t.b.v. de covid-zorg.