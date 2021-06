Dc Winter vereerd met start voedselpakketten project in Coronie

“Ik voel me vereerd dat de start van het landelijke voedselpakketten project van de overheid eerst in Coronie heeft plaatsgehad”, zegt districtscommissaris Maikel Winter van Coronie. Het district heeft op tijd haar huiswerk gedaan, snel en vroegtijdig om als eerste aan de beurt te komen, vertelt de burgervader in een interview.

Toen hij de opdracht kreeg van Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport om de getroffen gebieden te lokaliseren en de mensen te registreren, die de voedselpakketten het hardst nodig hebben, heeft de dc gelijk opdracht gegeven aan de dr- en rr -leden van de bestuursdienst om er snel werk van te maken een lijst met namen samen te stellen. “Volgens mij waren onze lijsten als eerste af, waardoor vandaag de kick-off van het project kon plaatsvinden. We werken vandaag tot laat en gaan morgen door. Maandag wil ik alle 1100 huishoudens voorzien van een voedselpakket”, zegt de burgervader.

Stanley Dijksteel, adviseur van de President tevens projectcoördinator verwacht dat alles ordelijk en gedisciplineerd verloopt. “We gaan huis aan huis met de pakketten, volgens de intekenlijst met in achtneming van alle Covid-19 protocollen”, geeft hij aan. Hij is van mening dat in tijden van crisis wij elkaar moeten ondersteunen en solidair zijn. Alleen dan komen wij er samen bovenop”, zegt hij. De ministers delen de eerste pakketten uit en de rest van de pakketten worden verder door militairen in samenwerking met de bestuursdienst in Coronie de komende dagen verstrekt.

Binnen een week heeft Coronie bezoek gehad van twee regeringsdelegaties. Dc Winter omschrijft de delegatie van vandaag, zaterdag 12 juni 2021, als een toffe delegatie met bijna 70 % van de ministers. Het doet de mensen in het kokosdistrict goed dat de ministers zijn gekomen om zelf te oriënteren. “Ze hebben het probleem van de mensen gezien. We zijn dagelijks bezig met de mensen, maar als de leden van de regering het district aandoen, dan doet het de mensen ook goed. Dan zien de mensen dat de regering aandacht heeft voor hun noden en dat er naar hen geluisterd wordt”, zegt de dc. De delegatie die belast is met de uitvoering, onder leiding van coördinator Dijksteel, ronden de werkzaamheden in het district af om richting Nickerie te gaan. De komende week worden in diverse gebieden in het rijstdistrict pakketten uitgedeeld. Apoera zal ook worden bedacht.