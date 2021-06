RZW: Overleden weggelopen COVID-19 patiënt door inspanning familie gevonden

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) in Suriname heeft vandaag in een persbericht nader gereageerd op het bericht over een weggelopen COVID-19 patiënt die daarna kwam te overlijden. in het bericht zegt het RZW:

Het RZW betuigt welgemeende deelneming aan de nabestaanden van de onlangs overleden patiënt, in de mediaberichten benoemd als John L.. Deze ingrijpende gebeurtenis, heeft tot de nodige publieke belangstelling geleid. Bij vraagstelling door de media heeft de directie naar de op dat moment bekende informatie verklaard.

Onderzoek en meer recente rapportage, geeft aanleiding tot nuancering. Uit rapportage blijkt dat de bewaking, de politie en de militairen het zwampgebied nabij het ziekenhuis, niet doorzocht hebben op een wijze die tot ontdekking van de overledene heeft geleid.

Hoewel de zoektocht en communicatie conform de op dat moment geldende protocollen hebben plaatsgevonden tussen het ziekenhuis en de autoriteiten, willen wij benadrukken dat het de inspanningen van de familie zijn geweest, die tot de ontdekking hebben geleid. Intussen zijn de protocollen aangescherpt.

De Directie brengt namens het ziekenhuis, tot uitdrukking, waarde te hechten aan de juistheid van de feiten en aanvulling met dit bericht, waar nodig. Het Ziekenhuis betreurt de gebeurtenissen en wenst de nabestaanden sterkte toe, en hoopt op een waardige maatschappelijke herinnering en gedenking van de overledene.