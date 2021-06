VIDEO: Gevluchte coronapatiënt dood gevonden

Een coronapatiënt in Suriname, die gisteravond omstreeks 21.00u op de vlucht was geslagen uit het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RWZ), is vanmorgen dood gevonden in een put. De man was suïcidaal als gevolg van zijn gezondheidstoestand.

Hij dreigde met zelfmoord, waarna de dienstdoende arts hem een kalmeringsmiddel gaf. Op een onbewaakt moment rende hij het ziekenhuis uit. Er werd een achtervolging ingezet door de dienstdoende militairen, maar vanwege de duisternis en gebrek aan zaklantaarns kon hij niet gevonden worden.

Hedenochtend om 10.00u is zijn lijk gevonden in een der zandputten achter het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of hij door zelfmoord om het leven is gekomen.

Boze familieleden hebben zich vanmorgen verzameld bij het ziekenhuis, nadat ze vernamen dat de man overleden was. Een van de aanwezigen bij het RWZ maakte deze live video. De Surinaamse politie is ter plaats aanwezig en bezig met het onderzoek.

Het ziekenhuis zelf heeft nog geen verklaring afgegeven.