Urvin Monte te zien naast Birgit Schuurman in theatervoorstelling De Gouden Koets

Musicalster en acteur Urvin Monte gaat de Nederlandse theaters in met de muziektheatervoorstelling De Gouden Koets, het cadeau dat niemand wilde (8+) van coproducenten Urban Myth, Theater De Krakeling en STIP theaterproducties. Urvin Monte kruipt in de huid van de jonge Surinaamse Nederlander Kwadjo. Hij staat op het podium met actrice Birgit Schuurman die al gecast was voor de rol van kroonprinses Wilhelmina. Daarmee is de sterrencast van de familievoorstelling die op 8 oktober tijdens het Krakelingfestival in première gaat, compleet. De theatervoorstelling is een samenwerking met partner het Amsterdam Museum waar de tentoonstelling De Gouden Koets vanaf 18 juni te zien is.

De rol van Kwadjo in De Gouden Koets

In De Gouden Koets ontmoeten de jonge Kwadjo en prinses Wilhelmina elkaar vlak voor de kroning van prinses Wilhelmina in 1898. Kwadjo is samen met andere mensen uit Suriname naar Nederland gehaald en in 1883 tentoongesteld in het Nederlandse koloniale paviljoen van de wereldtentoonstelling in Amsterdam. Prinses Wilhelmina is geïsoleerd en beschermd opgegroeid binnen de paleismuren. Ze ontmoeten elkaar, in het Paleis voor Volksvlijt, waar de Gouden Koets staat. Door hun verschillende achtergronden kijken ze totaal anders tegen het koningschap en de overzeese koloniën aan. Wat voor de een vanzelfsprekend is, roept bij de ander vragen op. Hoe gaan ze om met die verschillen? En zijn er ook overeenkomsten?

Urvin Monte: “Ik vind het heel tof om aan deze voorstelling mee te doen. Verhalen over ons gedeeld verleden moeten verteld worden. De voorstelling de Gouden Koets belicht onze geschiedenis van verschillende kanten, laat meerdere perspectieven op hetzelfde verhaal zien. Dat ik bij kan dragen aan het vertellen van deze verhalen via deze weg vind ik bijzonder. Ik doe dat met liefde”.

Urvin Monte

Urvin Monte is een bekende in de Nederlandse theaters en huiskamers. Hij speelde in grote musicals zoals Mamma Mia!, the Bodyguard en All Stars. Voor zijn rol als Little Moe in Five Guys Named Moe (2009) won hij een John Kraaijkamp Musical Award in de categorie ‘Beste mannelijke hoofdrol kleine musical’. Ook was hij te zien in Hairspray, Legally Blonde, Daddy Cool, Shrek en Dreamgirls. In 2017 debuteerde hij als Felix Jagtman in Nederlands grootste soap, Goede Tijden, Slechte Tijden. En hij trok zijn oude dansschoenen aan voor het succesvolle programma Dance Dance Dance.

Muziektheatervoorstelling De Gouden Koets – het cadeau dat niemand wilde 8 +

Door: Urban Myth / Theater De Krakeling / STIP theaterproducties

Regie: Jörgen Tjon A Fong – spel: Birgit Schuurman, Urvin Monte – muziek: Dennis Bordeaux

Locatie: Theater De Krakeling en theatertournee in het land

Première: 8 oktober 2021 in Theater De Krakeling

Speeldata: juli t/m januari 2022