Arrestant gewond na vechtpartij in cellenhuis Keizerstraat

Arrestant DM (33) is vandaag bij een vechtpartij in het cellenhuis Keizerstraat gewond geraakt in zijn buikstreek. Het gaat om meerdere arrestanten die vanwege een vete met elkaar hebben gevochten waarbij DM de verwonding heeft opgelopen. Het onderzoek moet uitwijzen wie DM heeft verwond.

DM is een van de mannen die vanuit het cellenhuis Nieuwe Haven is overgebracht naar Keizerstraat. Hij is door de politie overgebracht naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

DM is opgesloten in een zaak waarbij de 29-jarige Valentino Cederburg in maart door een opgelopen schotverwonding om het leven is gekomen aan de Peperboomstraat in de omgeving die bekend staat als ‘Texas’.

Het ging om een slepende ruzie tussen twee broers en een buurtbewoner, die uit de hand is gelopen. Het vermoeden bestaat dat Cederburg is beschoten door DM. DM had toen ook steekverwondingen opgelopen aan zijn rug en schouderblad.