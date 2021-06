Vliegtuig tijdens taxiën van de baan geraakt

In Suriname is dit vliegtuig woensdagmiddag tijdens het taxiën van de baan geraakt. Het incident vond rond 14:00u plaats op het vliegveld Peleletepu in het district Sipaliwini, waar de baan in deplorabele staat verkeerd.

Tijdens de take-off zaten er 7 passagiers aan boord. Niemand raakte gewond. Het vliegtuig werd door dorpsbewoners weer op de baan geduwd, waarna het richting Paramaribo kon vliegen.

Het is onduidelijk of het incident reeds aan de autoriteiten is gerapporteerd.

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat er een incident op een Surinaamse airstrip is, met een vliegtuig dat de binnenlandse route onderhoudt.

Een week geleden, raakte een vliegtuig beschadigd toen het probeerde op te stijgen vanaf de Cottica-airstrip aan de Marowijnerivier. Dit doordat het landingsgestel doorzakte op de door de regen ontstane drassige baan: