Aangepaste viering internationale archievenweek in Suriname

Archiefprofessionals overal ter wereld organiseren elk jaar op 9 juni activiteiten om het publiek bewust te maken van het belang van archieven voor de gemeenschap en om het beroep van archivarissen centraal te plaatsen. In 2007 heeft de International Council on Archives (ICA) tijdens hun algemene ledenvergadering ertoe besloten om 9 juni (hun oprichtingsdag 9 juni 1948) als de Internationale Archievendag te kiezen.

Sedert enkele jaren hebben leden ervoor gekozen om een hele week aandacht te besteden aan archieven. Het thema dit jaar is ‘Empowering Archives; Inclusivity, Collaboration and Accountability’, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol en het belang van archieven voor de gemeenschap en de wijze waarop de gemeenschap betrokken kan worden in het zichtbaar maken van de archieven. Een wereldwijde uitdaging voor archivarissen is verder ook om steeds beleidsmakers erop te wijzen dat archieven van belang zijn voor een transparant bestuur en om verantwoording te kunnen afleggen aan het publiek.

Ondanks de vele uitdagingen waarvoor het Nationaal Archief Suriname (NAS) nu staat, zal de International Archives Week niet ongemerkt voorbijgaan. Op vrijdag 11 juni om 14:00u zal het NAS een webinar organiseren om de resultaten van het crowdsourcing project ‘Vind Jezelf Vind Su’ te presenteren aan het publiek. In november 2020 is dit project gelanceerd, waarbij toen tientallen vrijwilligers zich hebben opgegeven om via het softwareprogramma Transkribus (free trial versie) het archief van het commissariaat van de Inlandse bevolking te transcriberen en redigeren. Tijdens de webinar zal het resultaat ook worden geanalyseerd door een historica. Het publiek kan zich nog aanmelden voor het bijwonen van de webinar door een email te sturen naar vjvspublieksproject@gmail.com.

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft sedert de uitbraak van de pandemie zijn projecten op een heel laag pitje moeten uitvoeren door onder andere de maatregelen afgekondigd door de overheid. Een groot struikelblok om van huis uit te werken is de toegang tot internet; vele archiefmedewerkers beschikken niet over optimale toegang tot internetfaciliteiten. Zo is het project ‘Het opstellen van selectielijsten ten behoeve van de overheidsorganen voorlopig ‘on hold’ gezet. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de archieven die momenteel nog berusten op de ministeries.

Tijdens de reguliere inspectiebezoeken die het NAS-team heeft afgelegd aan enkele ministeries en districtscommissariaten is gebleken dat het deskundig kader veelal niet meer op de DIV- afdelingen werkzaam is, er nieuwe afdelingshoofden zijn benoemd enz. Om ruimte te creëren voor nieuw personeel, zijn archiefruimten ook ontruimd en de archieven op gangen geplaatst. Deze ontstane situatie is zeer alarmerend voor het totaal archiefbeheer in Suriname. De nationale archivaris, Rita Tjien Fooh zal op kort termijn in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken zich beraden hierover en voorstellen aandragen teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen van het archiefbeheer bij de overheidsorganen.

Al enkele jaren is het plan om een archiefdepot te bouwen voor het bewaren van de archieven die nog berusten bij de overheidsorganen. Vanwege de financieel-economische crisis is dit plan nog niet gerealiseerd, maar via donoren hoopt het NAS dit binnen 1 tot 2 jaar uit te voeren.