Drie lock-downovertreders met drugs aangehouden

De stootgroep van het Korps Politie Suriname bijgestaan door leden van het Nationaal Leger hebben in de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 juni, tijdens surveillance werkzaamheden drie lock-downovertreders op twee afzonderlijke locaties aangehouden.

Aan de Waaldijkstraat ter hoogte van de Anton de Komstraat werd de 25-jarige lock-downovertreder Ivan M. staande gehouden. Deze man had geen dispensatie bij zich en kon ook niet verklaren waarom hij op straat was. Kort voordat hij in de politiebus werd geplaatst, ging de politie over tot de veiligheidsfouillering.

Bij die gelegenheid werd een hoeveelheid marihuana in een plastic zakje in de broekzak van de man gevonden. Ivan werd in de boeien geslagen en het verderfelijk spul werd in beslag genomen.

Het gemengd team zette de surveillance voort en hield aan de Menckendam de 21-jarige Chivaro P. en Mogabe M. (19), die gezeten waren in een voertuig staande. Dit tweetal kon op het moment van hun staande houding geen dispensatiebewijs noch een rijbewijs overleggen. Terwijl de wetsdienaren bezig waren, namen zij een sterke geur vanuit het voertuig waar.

In opdracht van de ter plaatse aanwezige hulpofficier werd de auto doorzocht. Daarbij werden in totaal achtenvijftig (58) Xtc-pillen, die in een zwarte plastic zak in het voertuig waren verborgen, aangetroffen. Bij de veiligheidsfouillering trof de politie op één hunner die een schoudertas bij zich droeg enkele zip lock zakjes met marihuana aan.

De drug, de twee manspersonen, alsook het voertuig waarin zij waren gezeten zijn in beslag genomen en overgedragen aan de politie van Latour. De eigenaar van het voertuig, de 21-jarige Garincha C. werd op zondag 6 juni door de politie van het bureau Latour achterhaald en eveneens in de kraag gevat.

Garincha verklaarde aan de politie dat hij de drug in het voertuig had gezien, maar niet wist van wie het was. Alle vier mannen werden voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.