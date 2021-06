Neef Promes wil voor EK beslissing over strafvervolging van Oranje-international

De neef van profvoetballer Quincy Promes, die volgens hem vorig jaar door Promes in zijn been zou zijn gestoken, doet vandaag in De Telegraaf eenmalig en uitgebreid zijn verhaal.

De neef was in juli 2020 uitgenodigd op een feest van Promes in diens bedrijfspand in Abcoude. Aan het eind van de avond werd hij onder zijn knie gestoken met een mes, waarbij een van zijn pezen werd doorkliefd. Hij beschuldigt Promes van de steekpartij en heeft beslag laten leggen vanwege een op handen zijnde schadeclaim.

Het slachtoffer wil dat het Openbaar Ministerie (OM) voor het begin van het EK voetbal een beslissing neemt over eventuele strafvervolging van de Oranje-international. ‘Je kunt niet iemand neersteken en dan doorgaan met je leventje’ zegt hij tegen de krant.

Er is volgens zijn advocaat meer dan voldoende bewijs, onder meer aangedragen door twee ooggetuigen, om tot strafvervolging over te gaan. Iedere andere verdachte in deze relatief eenvoudige zaak was allang voor de rechter gebracht, aldus de advocaat tegen de krant.

De neef zegt tegen de krant dat het pijn doet te moeten lezen dat hij blijft ontkennen. “Er is zoveel bewijs, ook van ooggetuigen. Ik probeer me te focussen op mijn herstel en de toekomst en daar kan ik zijn fabeltjes en arrogante houding niet bij hebben” zegt hij in dit exclusief interview met De Telegraaf.