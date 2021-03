Gestoken neef van Quincy Promes legt beslag op villa van voetballer

Een neef van Quincy Promes, die slachtoffer is van de steekpartij waarvan de voetballer verdacht wordt, heeft beslag laten leggen op de kapitale villa van de voormalige Ajacied. Het gaat om een villa in Utrecht met een waarde van 1,2 miljoen euro meldt De Telegraaf.

De neef was in juli uitgenodigd op een feest van Promes in diens bedrijfspand in Abcoude. Aan het eind van de avond werd hij onder zijn knie gestoken met een mes, waarbij een van zijn pezen werd doorkliefd.

Hij beschuldigt Promes van de steekpartij en heeft beslag laten leggen vanwege een op handen zijnde schadeclaim.

Promes werd op zondagochtend 13 december 2020 gearresteerd en zat twee dagen vast. Volgens zijn advocaat mr. Spong zijn er getuigen die stellen dat het niet Promes was die stak.