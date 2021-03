Vier verdachten voor inbraak en diefstal in eethuis aangehouden

De Surinaamse politie heeft onlangs vier verdachten voor inbraak en diefstal in een eethuis aangehouden. Een heler werd heengezonden meldt het Korps Politie Suriname.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben in de derde week van februari de 33-jarige verdachte M.K. meer bekend als ‘Barba’ en de 55-jarige D.B. meer bekend als ‘Iman’ opgespoord en aangehouden. Beide verdachten zijn na hun aanhouding overgedragen aan de Recherche van regio Paramaribo.

Een eigenaar van een eethuis deed in die zelfde week aangifte van inbraak en diefstal op het politiebureau Centrum. Hij verklaarde dat er daarbij een aantal goederen waar onder gascilinders, dure alcoholische dranken, een onbekend geldbedrag, het kasregister, dure glazen en elektronische apparaten waren weggenomen.

Het Command Center kreeg op 15 februari van oplettende burgers de melding dat een aantal daklozen inbraken in een eethuis aan de Sommelsdijckstraat. Na een algemene oproep voor de eenheden op het veld, deed de politie van het ressort Centrum de locatie aan. Bij een ingesteld buurtonderzoek kwam de 31-jarige vrouw S.M in beeld, waarna zij werd aangehouden.

Op basis van de door haar afgelegde verklaring is M.K. eveneens op 15 februari met assistentie van RBTP aan de Sommelsdijkstraat in de boeien geslagen. S.M. en M.K. werden door de politie van het ressort Centrum overgedragen aan Recherche van Paramaribo die belast is met het onderzoek in deze zaak.

Tijdens het onderzoek kwam de 55-jarige verdachte D.B. alias ‘Iman’ aan het licht, die op woensdag 17 februari door leden van RBTP werd aangehouden. Alle drie verdachten hebben toegegeven betrokken te zijn geweest bij dit strafbaar feit. Met de aanhouding van dit drietal kon ook de vierde verdachte, zijnde de 59-jarige heler S.K. worden achterhaald.

Zij verklaarde aan de politie dat zij goederen heeft gekocht bij ‘Barba’. De verdachte S.M. hield de wetsdienaren voor dat zij niet de enige personen zijn die in het pand zijn geweest. Een groot deel van de goederen zijn terug gevonden en afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

De verdachten M.K., S.M. en D.B. zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, terwijl de heler S.K. na verhoor is heengezonden. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige personen wordt er gewerkt meldt de politie.